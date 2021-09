Gasalarm in Neu Schönau : Mann löst beim Versuch, eine Leitung abzubauen Großeinsatz aus

Der Mann versuchte, eine Rohrleitung auf seinem Grundstück zu entfernen, weil er dachte, dass diese nicht mehr in Betrieb sei.

Neu Schönau | Ein Irrtum eines übereifrigen Hausbesitzers hat in Neu Schönau für einen Großeinsatz von Feuerwehren, Gasversorger und des Gefahrgutzugs gesorgt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erläuterte, hatte der 45 Jahre alte Mann am Montag versucht, eine Rohrleitung auf seinem Grundstück unter anderem mit einem Trennschleifer abzutrennen und zu entfernen, we...

