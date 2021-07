Rügen : Mann stirbt bei Badeunfall in der Ostsee

Ein Mann kommt auf Rügen ums Leben, fünf weitere Personen werden gerettet.

Nonnevitz | Beim Baden in der Ostsee auf Rügen ist am Sonntag ein Mann ums Leben gekommen. Fünf weitere Menschen seien gerettet worden, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Sassnitz. Die Gruppe sei von einem Zeltplatz nahe Nonnevitz/Bakenberg an der Nordspitze der Insel gekommen. An dem Einsatz habe sich der Seenotrettungskreuzer „Bremen“ beteiligt. W...

