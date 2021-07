Reisen in der Pandemie : Manuela Schwesig: Testpflicht für Urlaubs-Rückkehrer in MV zu spät

Alle Ungeimpfte sollen sich vor der Rückkehr aus dem Urlaub testen lassen. Doch in MV sind die Ferien zu Ende und die meisten Urlauber inzwischen zurück.

Schwerin | Die Bundesregierung will ab Sonntag eine Testpflicht für ungeimpfte Urlaubs-Rückkehrer bei der Einreise nach Deutschland einführen. Das kündigte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an. Damit soll die Ausbreitung der gefürchteten Delta-Variante des Corona-Virus eingedämmt werden. Weiterlesen: Nachweispflicht für Reiserückkehrer: Was Urlauber jetzt ...

