Manuela Schwesig im Interview : Mit diesen Themen zieht die SPD in den Wahlkampf

Die SPD will am Freitag auf einer Landesvertreterversammlung ihr Regierungsprogramm beschließen.

Wismar | Mit dem Versprechen eines 50 Millionen Euro umfassenden Sozialpaketes vor allem für Kinder und Senioren will die SPD in den Landtagswahlkampf ziehen. Der Entwurf für ein Regierungsprogramm 2021 bis 2026 soll Freitag auf einem Parteitag in Wismar beschlossen werden. SPD-Landeschefin Manuela Schwesig soll zur Ministerpräsidentenkandidatin gewählt werden...

