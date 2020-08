Mecklenburg-Vorpommern : Schwesig im Livestream zur Entwicklung der Corona-Pandemie

Die Landesregierung will gegen 13 Uhr eine erste Bilanz zum Unterrichtsstart unter Pandemiebedingungen ziehen.

von Thomas Müller/dpa

11. August 2020, 12:47 Uhr

Gut eine Woche nach Schulbeginn in Mecklenburg-Vorpommern will die Landesregierung am Dienstag eine erste Bilanz zum Unterrichtsstart unter Pandemiebedingungen ziehen.

Bei ihrem MV-Gipfel in der Vorwoche mit Vertretern von Kommunen, Wirtschaft und Verbänden hatte sich die Landesregierung gegen weitere Lockerungen der Corona-Schutzvorkehrungen - etwa in der Gastronomie ausgesprochen. Als Grund nannte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig den Schulstart.