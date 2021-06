Livestream zu Corona-Lockerungen in MV : Mehr Kontakte möglich, Maskenpflicht im Unterricht fällt weg

Die Zahl der Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern sinkt. Das Land will daher weitere Corona-Maßnahmen lockern.

Schwerin | Angesichts der niedrigen Zahl von weniger als zehn Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen hat die Landesregierung weitere Lockerungen beschlossen. So werden die coronabedingten Kontaktbeschränkungen erheblich gelockert. Künftig sind private Treffen mit 30 Personen erlaubt, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag...

