MV-Ministerpräsidentin zurück : Manuela Schwesig über Putin: „Er ist ein Kriegsverbrecher“

Auf ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach längerem krankheitsbedingten Ausfall findet Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin klare Worte für das Vorgehen des russischen Machthabers – und räumt persönliche Fehler ein.

Schwerin | Die Ministerpräsidentin ist rund sechs Wochen nach einer Krebsnachsorge-Operation zurück. „Mir geht es gut“, erklärt Manuela Schwesig (SPD) am Mittwochnachmittag in der Kantine des Energieversorgers Wemag. An ihrem ersten Arbeitstag hat sich die Regierungschefin mit ihrem Kabinett bei dem Unternehmen in Schwerin zur Klausurtagung über aktuelle Themen ...

