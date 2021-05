Abiturprüfungen : Mathe-Abi 2021 weit unter Durchschnitt

So schlecht hat ein Abiturjahrgang in Mathe lange nicht mehr abgeschlossen. Das Bildungsministerium reagiert mit Punkteanhebung.

Schwerin | Die Klausuren zum Mathematik-Abitur sind in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern weit unterdurchschnittlich ausgefallen, wie das Schweriner Bildungsministerium am Sonntag mitteilte. Die durchschnittlichen Ergebnisse lagen bei 4,1 Notenpunkten im Grundkurs und 5,6 Punkten im Leistungskurs. Zum Vergleich: 2020 lag die durchschnittliche Bewertung im Gru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.