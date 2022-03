Faszination DDR-Musik : Im fernen Schweden erklingt Tamara Danz aus den Lautsprechern

Seit Mats Greiff 1968 die Klaus Renft Combo gehört hat, hat er eine Vorliebe für Pop- und Rockmusik aus der ehemaligen DDR. Und lässt sie in seine Arbeit als Geschichtsprofessor an der Universität in Malmö einfließen.

Malmö | Erfreut nimmt Mats Greiff das Geschenk entgegen. Neugierig entfernt er die Schleife, öffnet das Papier. Langsam kommt ein Buch zum Vorschein. „Paradiesvögel fängt man nicht ein“ von Wolfgang Martin. Eine Hommage an Tamara Danz, die ehemalige Sängerin der Rockband Silly. Die Augen des Beschenkten fangen an zu strahlen. „Das ist großartig, ich bin begei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.