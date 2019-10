Mecklenburg-Vorpommern : 85 Kilogramm Verpackungen pro Einwohner und Jahr

Müllen wir uns wieder mehr zu? Das Gesamtgewicht der Verpackungen pro Einwohner lassen es vermuten.

von Iris Leithold/dpa

22. Oktober 2019, 16:25 Uhr

Die Verpackungsflut hat wieder zugenommen. Im Jahr 2017 wurden pro Einwohner 85 Kilogramm Verpackungsmüll von Mecklenburg-Vorpommerns Privathaushalten eingesammelt, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Schwerin mitteilte.

In den beiden Jahren davor war es weniger gewesen: 2016 waren es 84 Kilogramm und 2015 rund 83 Kilogramm. Davor allerdings fielen deutlich mehr Verpackungen in den Haushalten an: In den Jahren 2013 und 2014 kamen pro Kopf jeweils 102 Kilogramm zusammen.

Dies waren die Jahre mit dem meisten bei den Verbrauchern eingesammelten Verpackungsmüll seit Beginn der Aufzeichnungen 1996.