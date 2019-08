Mecklenburg-Vorpommern : Debatte um Fortbestand der Kurabgabe

Mit der Kurtaxe finanzieren Badeorte die Säuberung der Strände oder die Verschönerung der Promenaden. Doch die Abgabe ist umstritten. Auch weil sie mancherorts selbst von Einwohnern benachbarter Orte verlangt wird.

von Frank Pfaff

28. August 2019, 16:59 Uhr

Die von Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) erneut angefachte Debatte um die Zukunft der Kurtaxe in Mecklenburg-Vorpommern hat ein geteiltes Echo ausgelöst. Die oppositionelle Linke unterstützte den Vorschlag zur Abschaffung der Abgabe in der bisherigen Form. „Ziel muss es sein, dass alle Männer, Frauen und Kinder einen kostenfreien Zugang zu den Seen und zum Meer haben“, machte die Linke-Landtagsabgeordnete Jeannine Rösler am Mittwoch in Schwerin die Haltung ihrer Partei deutlich. Allerdings müssten die betroffenen Kommunen auch künftig finanziell in der Lage sein, die touristische Infrastruktur zu erhalten und zu verbessern.

„Relikt aus dem letzten Jahrhundert“

Meyer hatte in einem Medienbericht die von Feriengästen erhobene Kur-Abgabe als „Relikt aus dem letzten Jahrhundert“ bezeichnet. Er votierte dafür, stattdessen von Firmen, die vom Tourismus profitieren, eine Abgabe zu erheben. „Diese Einnahmen sollen dann aber auch 1:1 dem Ausbau der Infrastruktur zugute kommen“, sagte Meyer, der auch Präsident des Deutschen Tourismusverbandes ist, der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin.

Aber auch Urlauber sollten weiterhin ihren Beitrag leisten, etwa mit dem Erwerb von Gästekarten. „Die Gegenleistung darf sich aber nicht im Strandbesuch erschöpfen, sondern muss dem Gast auch erkennbare Vorteile bringen: verbilligte Eintrittspreise oder die kostenlose Nutzung des Nahverkehrs“, schlug Meyer vor. Das Saarland habe eine landesweit gültige Gästekarte bereits eingeführt. „Wir brauchen solche Zukunftsmodelle“, sagte Meyer.

Bund der Steuerzahler teilt Meinung

Der Bund der Steuerzahler Mecklenburg-Vorpommern machte in einer Mitteilung deutlich, dass er keine der Abgaben für richtig hält. „Wir stimmen dem Finanzminister zu. Die Kurtaxe ist nicht zeitgemäß. Sie war es auch noch nie“, erklärte Landesgeschäftsführerin Diana Behr.

Sie sehe aber auch keinen Sinn darin, „Unternehmen, die Gewerbesteuern zahlen, mit einer weiteren Abgabe zu belasten“.

Auch die Landtagsfraktion Freie Wähler/BMV lehnt Pläne ab, Tourismus-Unternehmen zusätzlich zur Kasse zu bitten. „Im Gegensatz zu den Touristen, die bei Unzufriedenheit für den nächsten Urlaub einfach ein anderes Ziel ansteuern, hat der einheimische Hotelier nicht die Möglichkeit, bei sinkender Nachfrage die Insel samt Immobilie zu verlassen“, erklärte Fraktionschef Bernhard Wildt.

Auch Wirtschaftsministerium will Reform

Der für Tourismus zuständige Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hatte bereits Reformbedarf für die Kurabgabe angemeldet. Als Grund nannte der einen sich immer mehr zuspitzenden Streit auf der Ferieninsel Rügen. Dort mehrten sich nach seinen Angaben die Beschwerden von Einheimischen, die selbst bei Besuchen in Nachbarorten ebenfalls zur Kasse gebeten würden.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Leif-Erik Holm übte scharfe Kritik an dieser Praxis: „Dass Einheimische Kurtaxe bezahlen sollen, ist eine bodenlose Frechheit und nichts weiter als Abzocke“, erklärte Holm.

Wenn Inselbewohner mit ihren Familien an den Strand führen oder einen abendlichen Strandspaziergang unternähmen, dürften sie nicht zur Kasse gebeten werden. „Einheimische sind eben keine Touristen, für die die Kurtaxe gedacht ist“, betonte der AfD-Politiker.