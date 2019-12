Mecklenburg-Vorpommern : Großunternehmen legten bei Beschäftigung kräftig zu

Die 100 größten Arbeitgeber beschäftigen rund 95 000 Mitarbeiter.

von Frank Pfaff

19. Dezember 2019, 13:45 Uhr

Die 100 größten Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern haben ihren Wachstumskurs fortgesetzt und sich mit vielen Neueinstellungen als Jobmotoren erwiesen. Wie die Norddeutsche Landesbank Nord/LB am Donnerstag in Hannover mitteilte, beschäftigten die 100 größten Arbeitgeber im Geschäftsjahr 2018 rund 95 000 Mitarbeiter - knapp sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Etwa jeder sechste Arbeitnehmer im Nordosten war somit bei einem der Großbetriebe beschäftigt.

Nordex führt die Liste an

Die Nord-LB, die von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt getragen wird und als Zentralbank für die Sparkassen in Mecklenburg-Vorpommern fungiert, veröffentlicht jährlich eine Unternehmensrangliste für die drei Bundesländer. Demnach ist die in Rostock ansässige Kreuzfahrtreederei Aida Cruises mit weltweit 11 140 Beschäftigten das nach Mitarbeitern mit Abstand größte Unternehmen im Nordosten. Die Liste der umsatzstärksten Unternehmen wird erneut vom Windanlagen-Hersteller Nordex angeführt. Zu Aida lagen keine Umsatzzahlen vor.