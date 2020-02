Hörartikel : Jung und auf Erfolgskurs: Zwischenfazit unserer Leseraktion

Schreiben Sie uns Ihre Favoriten oder Ihre weiteren Vorschläge mit dem Stichwort „Persönlichkeiten“ per Mail an redaktion@medienhausnord.de oder per Post an die Schweriner Volkszeitung, Mantelredaktion, Gutenbergstraße 1, 19061 Schwerin. Abstimmungsende ist Samstag, 29. Februar, 23:59 Uhr.