Weitere Corona-Lockerungen : Mecklenburg-Vorpommern gibt grünes Licht für Großereignisse

Bei Inzidenzen von 2,1 setzt Kabinett zahlreiche Hygienevorschriften aus. Warnung vor der Delta-Vatiante

Schwerin | Weniger Tests, bis zu 15 000 Zuschauer bei Großveranstaltungen, die Maskenpflicht entfällt im Freien: Das Kabinett in Schwerin hat am Dienstag aufgrund der äußerst niedrigen Inzidenzen in großem Umfang Corona-Verbote ausgesetzt. Auch in Clubs und Diskotheken darf nach mehr als 450 Tagen ab Freitag wieder getanzt werden. Sogar die Hansesail scheint ger...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.