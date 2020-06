Corona-Maßnahmen : Mecklenburg-Vorpommern lockert Kontaktbeschränkungen

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) kündigte am Mittwoch in Schwerin Lockerungen zu den Corona-Kontaktbeschränkungen an.

von dpa

03. Juni 2020, 13:41 Uhr

Voraussichtlich von Freitag an dürfen sich bis zu zehn Menschen mehrerer Haushalte wieder an öffentlichen Orten treffen, wie Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Zuvor waren nur Treffen mit den Angehörigen zweier Haushalte im öffentlichen Raum möglich.