Harst bei Wittenburg : Mecklenburger Mühlenbauer ist auch in Dänemark ein gefragter Mann

Martin Zecher ist viel unterwegs, um in MV und anderswo Wind- und Wassermühlen zu reparieren. Wir haben ihn in seiner Werkstatt in Harst bei Wittenburg besucht.

Mecklenburg-Vorpommern | Für gewöhnlich kriegt man diesen Mann selten zu fassen. Meistens ist er die Woche über unterwegs, um in MV und anderswo Wind- und Wassermühlen zu reparieren. Also haben wir Martin Zecher auf einen Termin festgenagelt. In seiner Werkstatt in Harst, einem kleinen Nest bei Wittenburg. Einfacher wäre es gewesen, wenn der Deutsche Mühlentag am Pfingstmo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.