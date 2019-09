Industrie- und Handelskammer : Medienpreis für SVZ-Journalisten

Der „Rufer“ ehrt herausragende Wirtschaftsberichterstattung in Zeitung, Hörfunk und Fernsehen .

von dpa

03. September 2019, 20:00 Uhr

Drei Journalisten haben in Schwerin den Medienpreis „Rufer“ der Industrie- und Handelskammern (IHK) des Landes verliehen bekommen. Der „Rufer“ ehrt herausragende Wirtschaftsberichterstattung in Zeitung, Hörfunk und Fernsehen und ist mit je 2000 Euro dotiert, sagte die IHK Schwerin gestern. SVZ-Redakteur Torsten Roth gewann mit seiner Analyse „Leerstand in der Einkaufsstraße“ über die Auswirkungen des Onlinegeschäfts auf den Einzelhandel. Für ihre Radioreportage über Auswirkungen des A20-Lochs wurde Silke Hasselmann vom Deutschlandfunk geehrt. Anne Gänsicke vom NDR gewann mit ihrem Film über einen mutigen Jungunternehmer, der gegen alle Widerstände erfolgreich die Wolle des Pommerschen Landschafes verwertet.