Covid19 bei Kindern : „Absolut deplatziert“: Ärzte knöpfen sich Kollegen vor

Der Neubrandenburger Chefarzt Sven Armbrust plädierte für die Öffnung von Schulen. Fachkollegen reagieren empört.

Schwerin | Der Appell des Chefarztes aus Neubrandenburg für einen weitgehenden normalen Regelbetrieb an Schulen und Kitas trotz steigender Corona-Infektionszahlen stößt vor allem im Internet auf Zustimmung. Das "sollte in Dauerschleife über alle Kanäle ausgestrahlt werden", heißt es in einem Kommentar auf dem Videoportal Youtube. Fachkollegen reagieren hingegen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.