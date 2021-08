Corona-Impfung : Mehr Kinder impfen? MV wartet Empfehlung ab

Manuela Schwesig: Das Land orientiert sich weiterhin an den Stiko-Experten. Eine Impfung von Kindern ab zwölf Jahren ist nach ärztlicher Beratung bereits möglich.

Schwerin | Viele Eltern in Mecklenburg-Vorpommern sind verunsichert: Soll ich mein Kind nun gegen Corona impfen lassen oder nicht? Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) machte am Dienstag noch einmal die Position des Landes deutlich: MV orientiere sich weiterhin an der Einschätzung der Ständigen Impfkommission (Stiko), die Corona-Impfungen für Zwölf- bis 17...

