Schwerin : Impfungen für Lehrer und Erzieher

Allein für diese Woche sind landesweit mehr als 1500 Impftermine für die Berufsgruppe der Lehrer und Erzieher reserviert.

Schwerin | Nach den ersten 450 Impfungen für Kita-Erzieher und Lehrer in der vergangenen Woche wollen die Landkreise und kreisfreien Städte in Mecklenburg-Vorpommern das Tempo hoch halten. Für diese Woche sind landesweit mehr als 1500 Impftermine für diese Berufsgruppe reserviert, wie eine Umfrage ergab. Allein in Schwerin sollen 550 Mitarbeiter von Schulen u...

