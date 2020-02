Zingst : Mehrere Verletzte bei Brand in Hotel „Vier Jahreszeiten“

Zu dem Feuer kam es am Sonntag gegen 13 Uhr. Die Brandursache ist bislang noch unklar.

von svz.de

23. Februar 2020, 17:31 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, hat es am Sonntag gegen 13 Uhr einen Brand im Hotel „Vier Jahreszeiten“ in Zingst gegeben. Nach ersten Ermittlungen war es aus bisher ungeklärter Ursache in einer Personalwohnung in der 1. Etage des Hotels zum Brandausbruch gekommen.

Die rund 40 Kameraden der Feuerwehren aus Zingst, Barth und Prerow konnten schnell das Feuer unter Kontrolle bringen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hielten sich insgesamt 86 Personen, 26 Angestellte und 60 Gäste, im Gebäude auf.

Frau erleidet schwere Verletzungen

Unter den neun verletzten Angestellten des Hotels waren fünf deutsche, ein polnischer, ein slowakischer sowie ein rumänischer Staatsbürger. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Personen beim eigenständigen Löschen verlerzt. Fünf Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Stralsund gebracht und werden dort weiter behandelt.

Eine 48-jährige Frau wurde als schwer verletzt eingestuft (Rauchgasvergiftung) und mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Greifswald geflogen. Drei weitere Personen konnten vor Ort nach ambulanter Behandlung entlassen werden.

Schaden von über 10 000 Euro

Insgesamt waren ein Notarzt und vier Rettungswagen, ein Krankentransportwagen und ein Kommandowagen der DLRG im Einsatz. Durch den Brand und die Löscharbeiten ist die Personalwohnung unbewohnbar. Der Gesamtschaden wird auf über 10 000 Euro geschätzt.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch nicht gesagt werden, ob der Brand durch technischen Defekt oder durch Fahrlässigkeit ausgelöst wurde.

Ein Brandursachenermittler wird die Ermittlungen der Polizei am Montag unterstützen. Die Ermittlungen dauern an.