Berufsbezogene Corona-Impfung : Meldeportal soll in MV Kontrolle der Impfpflicht erleichtern

Gesundheitsämter müssen nun auch noch die einrichtungsbezogene Corona-Impfplicht durchsetzen. Das Land stellt ein Verfahren zur Verfügung, dass ohne Zettelwirtschaft funktionieren soll.

Schwerin | Auf die in der Corona-Pandemie ohnehin schon hoch belasteten Gesundheitsämter in Mecklenburg-Vorpommern kommt demnächst eine weitere umfangreiche Aufgabe hinzu: Die Kontrolle und Durchsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht in gut einer Woche. Die Gesundheitsämter müssen dann Daten von ungeimpften Beschäftigten aus Pflege- und Gesundheitsberufen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.