Corona in MV : Merkblätter für Infizierte jetzt auch in verschiedenen Sprachen

Handlungsleitfaden des Sozial- und Gesundheitsministeriums MV informiert Infizierte und Kontaktpersonen jetzt neben Deutsch auch in Englisch, Russisch, Polnisch, Arabisch und Farsi.

Schwerin | Ab sofort stehen die Corona-Merkblätter für Infizierte und Kontaktpersonen im Nordosten in fünf weiteren Sprachen zur Verfügung. Das Sozial- und Gesundheitsministerium MV stellt den Handlungsleitfaden neben Deutsch auch in Englisch, Russisch, Polnisch, Arabisch und Farsi zur Verfügung. Er kann auf der Website des Ministeriums unter www.sozial-mv.de he...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.