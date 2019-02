Prozess : Messerangriff aus Eifersucht in Banzkow: Schweriner muss in Haft

Weil er seinen mutmaßlichen Nebenbuhler nicht ertragen wollte, griff ein 44-Jähriger einen Freund an. Jetzt muss er dafür sieben Jahre ins Gefängnis

von svz.de

07. Februar 2019, 11:37 Uhr

Wegen versuchten Mordes hat das Landgericht Schwerin am Donnerstag einen 44 Jahre alten Mann zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Der Berufskraftfahrer aus Schwerin habe im Juli 2018 aus Eifersucht einen guten Freund in dessen Haus in Banzkow bei Schwerin mit einem Fischtöter und einem Messer angegriffen und dabei dessen Tod in Kauf genommen, befanden die Richter. Der Angeklagte sei der Annahme gewesen, dass das 39-jährige Opfer ein Verhältnis mit seiner Ex-Freundin angefangen hatte.

Weil Nachbarn noch rechtzeitig die Polizei alarmierten, konnte das Leben des Mannes mit einer Notoperation gerettet werden.

Die Staatsanwaltschaft hatte neun Jahre Gefängnis beantragt. Die Verteidiger plädierten auf gefährliche Körperverletzung und hielten drei Jahren Haft für angemessen.