Milchhöfe in MV : Milch fürs gute Gewissen – macht Bio beim Tierwohl den Unterschied?

Bio-Milch oder nicht Bio-Milch ist für viele eine Gewissensfrage. Wie Wirtschaftlichkeit und Tierwohl zusammenpassen, zeigen zwei Milchhöfe in MV, von dem einer jetzt aufgibt.

Teldau/ Brook | Geduldig steht Kuh Nummer 2 am Melkstand. Die Literzahl, die aus ihrem Euter in die Schläuche gezogen wird, läuft auf einer digitalen Anzeige mit. 7,8 Liter sind es am frühen Nachmittag. Gisela, wie die Melker diese Holstein-Friesian genannt haben, ist das Spiel gewohnt. Es ist ihre zehnte Laktation, ihre zehnte Milchperiode, und ihre Letzte auf diese...

