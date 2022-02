Bilanz der Orkan-Folgen : Millionenteure Sturmschäden in Wäldern in MV

Holzverluste, hohe Aufforstungskosten und die Gefahr einer Massenvermehrung von Schadkäfern: Die Winterstürme der letzten Tage haben Dutzende Hektar Wald in MV platt gemacht.

Schwerin | Bruch im Wald: Entwurzelte Bäume, abgebrochene Stämme, Sturmschneisen in den Wäldern – die Orkane der vergangenen Tage haben auf Dutzenden Hektar in Mecklenburg-Vorpommern den Wald platt gemacht. Nachdem das Sturmtief Nadia Ende Januar vor allem in Fichtenbeständen gewütet habe, hätte der Wintersturm Zeynep Ende vergangener Woche selbst robuste Eichen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.