Bilanz der DLRG 2018 : Mindestens 504 Menschen starben beim Baden

Heißer Sommer hat Anstieg der tödlichen Badeunfälle zur Folge

von dpa

21. Februar 2019, 14:18 Uhr

Mindestens 504 Menschen sind nach Angaben der DLRG im vergangenen Jahr in Deutschland bei Badeunfällen ums Leben gekommen. Das seien 100 mehr als in 2017 gewesen, teilte die Deutschen Lebensrettungs-Gesesellschaft am Donnerstag in Hamburg mit. Den Anstieg mit dem herausragenden Sommer zu erklären, sei zu einfach, sagte DLRG-Präsident Achim Haag. Es könnten leider nicht alle Menschen schwimmen, viele überschätzten sich oder unterschätzten die Gefahren in Gewässern. 407 Badetote waren männlich, 92 weiblich. Bei den übrigen Todesfällen konnte die DLRG das Geschlecht nicht klären. «Ertrinken scheint ein männliches Problem zu sein», sagte DLRG-Sprecher Achim Wiese.

Viele Todesfälle an Flüssen und Seen

Die meisten tödlichen Badeunfälle ereigneten sich an Flüssen und Seen. An Nord- und Ostsee starben 25 Menschen, drei weniger als 2017. In den Stränden der Ostsee zählte die DLRG 21 Opfer, an der Nordsee 4. Im Vergleich der Bundesländer hatte Bayern mit 89 erneut die meisten Badetoten. Es folgten mit deutlichem Abstand Nordrhein-Westfalen mit 63 und Niedersachsen mit 61. Im Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern wurden 31 Todesopfer gezählt, eines weniger als im Vorjahr. In Schleswig-Holstein kamen 18 Badende ums Leben, in Hamburg 16 und Bremen 9.