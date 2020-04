Corona-Krise in MV : Sozialministerin Stefanie Drese stellt sich heute Ihren Fragen

Diese Woche Video-Live-Chats zu den Bereichen Kita und Soziales, Sicherheit und Reisen sowie mit der Ministerpräsidentin

von svz.de

06. April 2020, 05:00 Uhr

Ostern zu Zeiten von Corona: Noch können sich viele überhaupt nicht vorstellen, wie das Fest in diesem Jahr ablaufen wird. Der eigentlich gebuchte Urlaub ist abgesagt, selbst Tagesausflüge an die Ostsee sind nicht mehr erlaubt. Auch Verwandtenbesuche stehen in diesem Jahr auf der Verbotsliste. Und selbst das gemeinsame Eiersuchen mit den Enkelkindern muss in sehr vielen Fällen ausfallen.

Was darf man überhaupt noch? Und welche Strafen drohen, wenn man gegen die aktuellen Auflagen verstößt? Um die vielen Fragen, die Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, diesbezüglich auf den Nägeln brennen, kompetent beantworten zu lassen, haben wir für die diese Woche gleich drei Mitglieder der Landesregierung für Video-Live-Chats gewinnen können, die auf unserer Internetseite, aber auch über die sozialen Netzwerke verfolgt werden können.

Stefanie Drese im Live-Chat

Den Anfang macht am heute Sozialministerin Stefanie Drese (SPD). Von 10 bis 11 Uhr können Sie ihr unter anderem diese Fragen stellen: Dürfen wir unsere Oma im Pflegeheim auch zu Ostern nicht besuchen? Ist es zumindest erlaubt, in stationären Pflegeinrichtungen Geschenke abzugeben? Wer hat Anspruch auf Betreuung in der Notgruppe einer Tagespflege? Wie kommen Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen und deshalb nicht arbeiten können, an ihre Entschädigung? Und was passiert jetzt gerade in den Kitas: Wird dort der Infektionsschutz gewahrt?

Zwei weitere Minister folgen

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) stellt sich am Dienstag in der Zeit von 13 bis 14 Uhr Ihren Fragen. Welche Bußgelder drohen denjenigen, die gegen die Corona-Auflagen verstoßen? Wie werden die Einreiseverbote nach Mecklenburg-Vorpommern kontrolliert? Gibt es Ausnahmen in Krisensituationen, zum Beispiel bei Sterbefällen? In welchem Umkreis um meinen Wohnort darf ich mich überhaupt noch frei bewegen? Minister Caffier weiß es.

Für Mittwoch 16 bis 17 Uhr hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ihre Teilnahme am Video-Chat zugesagt. Sie kann erklären, wie das Land denjenigen hilft, die die Krise in ihrer wirtschaftlichen Existenz gefährdet, warum Besuchsverbote gerade so wichtig sind – und vielleicht auch, wann mit einer Lockerungen der derzeitigen Beschränkungen zu rechnen ist.

Sollten Sie jetzt schon Fragen an eine(n) oder alle drei Experten haben, schicken Sie sie uns diese an die Mailadresse redaktion@medienhausnord.de. Sie können Sie aber über die sozialen Netzwerke auch direkt während der Chats stellen.