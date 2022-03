Diebe unterwegs : Mischgasflaschen vom Firmengelände geklaut

Unbekannte Täter drangen auf dem Firmengelände eines Werkzeughandels in Neubrandenburg ein und ließen dort Mischgasflaschen mitgehen.

Neubrandenburg | In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagfrüh verschafften sich bislang unbekannte Täter unberechtig Zutritt zum Firmengelände eines Werkzeughandels in der Bornmühlenstraße in Neubrandenburg. Von dem Außengelände des Betriebes ließen die Täter insgesamt acht Mischgasflaschen je 20 Liter mitgehen, informierte die Polizeiinspektion Neubrandenbur...

