MV-Verlage auf der Buchmesse Leipzig : Mit Mops-Tarot und Eismaschine

Auf der Leipziger Buchmesse 2019 präsentieren sich von Donnerstag an knapp 2550 Aussteller. Das sind rund 85 weniger als noch vor einem Jahr, wie die Veranstalter gestern in Leipzig mitteilten. Die teilnehmenden Verlage stammen wie im Vorjahr aus insgesamt 46 Ländern. Buchmesse-Gastland ist Tschechien. Beim begleitenden Lesefest „Leipzig liest“ stehen rund 3600 Veranstaltungen an 500 Orten auf dem Programm. Auf der parallel stattfindenden Fachausstellung Manga-Comic-Con präsentieren sich 350 Aussteller. Die Buchmesse endet am Sonntag. Einen besonderen Fokus legt die Messe im 30. Jahr nach dem Fall des Eisernen Vorhangs auf die Umbrüche in Osteuropa rund um das Jahr 1989. Dazu wurde in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung unter anderem ein auf drei Jahre angelegter Themenschwerpunkt mit dem Titel „The Years of Change 1989-1991. Mittel-, Ost und Südosteuropa 30 Jahre danach“ konzipiert. Ziel sei es, zu ergründen, wie die Revolutionen in Ostdeutschland und Mittelosteuropa nach 30 Jahren noch wirken, sagte Buchmesse-Direktor Oliver Zille. epd