Lärz im Kampf gegen Corona : Mit PCR-Tests soll das „Fusion“-Festival möglich werden

2021 soll die Fusion vom 24. Juni bis 4. Juli an zwei Wochenenden mit je 35 000 Gästen stattfinden.

Lärz | Ungeachtet der coronabedingten Probleme haben die Veranstalter des „Fusion“-Festivals in Lärz ihre Unterlagen zur Genehmigung eingereicht. Es sei alles fristgerecht eingegangen, erklärte eine Sprecherin des Amtes in Röbel an der Müritz am Donnerstag. Das Festival mit zuletzt rund 70 000 Besuchern war 2020 ausgefallen. 2021 soll es vom 24. Juni bis 4. ...

