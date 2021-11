Schwerer Raub in Neubrandenburg : Mit Schreckschusswaffe Handy der Ex-Partnerin gefordert

Die beiden Tatverdächtigen konnten in Neubrandenburg gefasst werden. In der Wohnung wurden weitere Schreckschusswaffen sichergestellt.

Neubrandenburg | In Neubrandenburg ereignete sich am Dienstagabend ein schwerer Raub. Um 20.35 Uhr suchte der 31-jährige Tatverdächtige gemeinsam mit seiner 21-jährigen Freundin seine Ex-Lebensgefährtin im Reitbahnviertel in Neubrandenburg auf. Unter einem Vorwand wurde die 21-jährige Ex-Partnerin aus ihrer Wohnung gelockt. Auf einem Parkplatz vor der Wohnung forde...

