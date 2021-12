Newsletter vom Chefredakteur : Mit „Seidels Kompass“ sind Sie immer auf der richtigen Route unterwegs

Mit dem neuen Newsletter vom SVZ-Chefredakteur Michael Seidel wissen Sie schon zur Mittagszeit, was den Tag über in Schwerin und ganz Mecklenburg-Vorpommern wichtig sein wird. Zudem äußert Seidel hier seine ganz eigene Meinung zu den interessantesten Themen des Tages.

von

07. Dezember 2021, 09:54 Uhr

Schwerin | Als Chefredakteur der SVZ hat Michael Seidel einen perfekten Überblick darüber, was im Nordosten Deutschlands aktuell wichtig ist. In seinem neuen Newsletter „Seidels Kompass“ zeigt er jedoch nicht nur die wichtigsten News auf. Der Blick von der Brücke der Redaktion ermöglicht es Seidel auch, sich seine persönliche Meinung zu allen wichtigen Geschehnissen in Schwerin und in ganz Mecklenburg-Vorpommern zu bilden – und genau diese äußert er von nun an in seinem Kompass.

So bekommen Sie wochentäglich die wichtigsten Nachrichten, Seidels Einschätzungen dazu und viele weitere interessante Infos passend zur Mittagszeit serviert. Egal ob das Essen in der Kombüse schmeckt oder nicht – ab jetzt gibt es immer etwas, worauf Sie sich freuen können. Und nach der Mittagspause wissen Sie dann noch besser, was schon wichtig ist oder was den Tag über noch wichtig werden könnte.

Eines ist garantiert: Seidel navigiert Sie mit seinem Kompass durch die rauen Gewässer der täglichen Nachrichtenlage.

