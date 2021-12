Weihnachtsspendenaktion : Mit dem Wünschewagen zur Hochzeit des Enkels

Oma hat MS, Opa wird im Hospiz betreut. Der ASB-Wünschewagen bringt beide dennoch zur Hochzeit ihres Enkels.

von Karin Koslik

10. Dezember 2021, 16:01 Uhr

Pasewalk/Norden | Der Anruf kam Mitte Oktober, und er kam völlig überraschend. „Steffen, mein Enkel, erzählte mir, dass Alex – also eigentlich heißt sie Alexandra – und er heiraten wollten“, erinnert sich Bärbel Heinrich. „Und zwar schon am 1. Dezember.“ Die beiden hätten so lange ohne Trauschein zusammengelebt, dass sie das gar nicht mehr in Betracht gezogen hätte. Aber Ende August sei der kleine Piet geboren geworden, und das hätte wohl den Ausschlag dafür gegeben, dass sie sich nun doch zusammenschreiben lassen wollten.

Steffen, der einzige Junge unter Bärbel Heinrichs vier Enkelkindern, bot auch gleich an, dass seine Schwester die Oma abholen würde. Denn die ist zwar in Pasewalk und Umgebung gut mit ihrem Auto unterwegs. Lange Strecken mag die 71-Jährige, die schon seit Jahrzehnten an Multipler Sklerose (MS) leidet, aber nicht fahren. Und bis nach Norden in Niedersachsen, wo die Trauung stattfinden sollte, hätte sie gute 600 Kilometer fahren müssen.

Horst Heinrich lebt schon seit Juni im Hospiz

Bei aller Sehnsucht nach Kindern, Enkeln und vor allem nach dem ersten Urenkelchen, das sie nur von Fotos kannte, war Bärbel Heinrich sich allerdings nicht sicher, ob sie die Einladung annehmen würde. Schließlich hätte sie ohne ihren Mann Horst fahren müssen, der schwer krank in Eggesin im Hospiz betreut wird.

Gesundheitliche Probleme hat der 85-Jährige, mit dem sie seit 20 Jahren in zweiter Ehe verheiratet ist, schon länger, erzählt seine Frau. Im vergangenen Jahr seien dann in Prostata und Blase Tumoren entdeckt worden. Auch die Nieren und das Herz streikten immer öfter, und Ende Mai dieses Jahres, als er wieder einmal ins Krankenhaus musste, hieß es, dass er anschließend nicht mehr nach Hause entlassen werden könnte.

„Wir hatten riesengroßes Glück, dass es dann Anfang Juni sofort mit dem Platz im Hospiz geklappt hat“, sagt Bärbel Heinrich rückblickend. Und sie ist voller Dankbarkeit für die Betreuung, die ihr Mann dort erfährt. Er sei noch einmal richtig aufgelebt und wieder zu Kräften gekommen. Zuletzt hätte er sie sogar im Rolli bis an die Tür begleitet, wenn sie wieder nach Hause gefahren sei, erzählt sie.

Allein fahren? Eher nicht

Als Bärbel Heinrich ihrem Mann beim nächsten Besuch im Hospiz von den Hochzeitsplänen des Enkels berichtete, sagte sie ihm auch gleich, dass sie noch am Überlegen sei, ob sie fahren würde. Eine der Schwestern, die das hörte, schaltete sich ein und meinte, da müsse sie nicht überlegen, sie könnten doch beide fahren. „Und dann erzählte sie uns vom Wünschewagen, der genau so etwas möglich machen würde.“

Bis dahin hatte die Pasewalkerin von diesem Projekt noch nie gehört, doch die Mitarbeiter im Hospiz haben einen guten Draht zu Wünschewagen-Koordinatorin Nicole Steinicke. Nach wenigen Tagen stand fest, dass der umgebaute Rettungswagen beide Eheleute zur Hochzeit nach Norden bringen würde.

ASB-Landesverband MV

„Ich dachte ja, sie würden an einem Tag hin- und zurückfahren“, meint Bärbel Heinrich. Tatsächlich aber holte der Wünschewagen erst ihren Mann, dann sie am Vortag der Hochzeit ab und brachte sie einen Tag nach der Trauung wieder heim. Und das war auch gut so: „Auf der Hinfahrt gab es bei Bremen eine Sperrung, und der arme Fahrer, für den das die erste Wünschewagen-Fahrt überhaupt war, musste einen ordentlichen Umweg fahren“, erzählt Bärbel Heinrich.

Da sei es gut gewesen, dass ihre Schwiegertochter für alle, auch für die Ehrenamtler Manuela Hentze, Gundula Stoffel und Klim Hähnlein, etwas zu essen vorbereitet hatte. Die drei Ehrenamtler hätten dann anschließend im Dorfgasthof übernachtet. Für sie selbst und ihren Mann hätten Sohn und Schwiegertochter das Schlafzimmer in ihrem Haus geräumt. „Sie wohnen da schon seit der Wende. Damals waren sie wegen der Arbeit weggezogen. Inzwischen arbeitet auch Steffen wie sein Vater bei VW. Noch in der Woche vor der Hochzeit war er zu einer Weiterbildung“, erzählt die stolze Oma.

Anstrengungen der Fahrt sind schnell vergessen

Davon, dass die Fahrt nicht nur für die ehrenamtlichen Begleiter strapaziös war, sagt die Pasewalkerin nichts. Dabei kann auch sie aufgrund ihrer Erkrankung nur noch mühsam und mit Hilfe eines Rollators gehen. Nur einmal klingt das an, als sie erzählt, dass es bei einer Rast Minuten gedauert hätte, bis sie aus dem Wünschewagen ausgestiegen war. „Aber das war wirklich nicht schlimm, alle haben so viel Rücksicht genommen“, betont sie.

Überhaupt sei es viel wichtiger, wie gut es ihrem Mann ginge. Auf der Hinfahrt hätte er noch die ganze Zeit gelegen, aber zurück hätte er darauf bestanden zu sitzen. Diese Haltung hielt er fast die Hälfte der Zeit durch. Die Kraft dafür hätte er vor allem aus dem Hochzeitstag gezogen, meint seine Frau. Es sei nur eine ganz kleine Gesellschaft gewesen, aber gerade dadurch hätten auch alle mit allen ausführlich reden können.

Die Wünschewagen-Ehrenamtler waren auch zur Trauung eingeladen.

„Aber das waren so feine, so zurückhaltende Menschen. Sie haben gemeint, dass der Moment doch der Familie gehören sollte – und dass sie alle noch nie in der Gegend gewesen wären und sich deshalb gern umschauen und vor allem auch die Nordsee sehen wollten.“ Bärbel Heinrich

Erst am Nachmittag, als die kleine Hochzeitsgesellschaft bei den Brautleuten zu Hause Kaffee trank, stieß die Wünschewagen-Crew wieder dazu und feierte ein bisschen mit.

Was bleibt, sind Erinnerungen, Fotos – und ein Dauerauftrag

Viele Bilder seien in diesen Stunden entstanden, erzählt Bärbel Heinrich – vom Brautpaar, den stolzen Eltern des Bräutigams, seiner Schwester, der Tante der Braut – und von Uroma und Uropa mit dem kleinen Piet. „Als ich wieder zu Hause war, habe ich gleich im Drogeriemarkt Abzüge machen lassen, damit auch mein Mann sie sich immer wieder angucken kann.“

Und noch etwas hat Bärbel Heinrich gleich nach ihrer Rückkehr getan: bei ihrer Bank einen Dauerauftrag für eine monatliche Spende an den Wünschewagen eingerichtet. „Ich bin so dankbar dafür, dass das Team uns das ermöglicht hat.“ Solch eine Art von Ehrenamt hätte sie vorher nicht gekannt.

Zwar habe sie selbst vor vielen Jahren die MS-Selbsthilfe in Pasewalk mit aufgebaut. „Aber das haben wir als Betroffene gemacht und uns damit selbst etwas Gutes getan. Beim Wünschewagen ist das anders. Wer da ehrenamtlich mitmacht, hat selbst nichts davon. Für diese Frauen und Männer ist es einfach eine Herzensangelegenheit, für andere da zu sein – und das alles in ihrer Freizeit. Das kann man gar nicht hoch genug schätzen.“

Zur Sache So unterstützen Sie den ASB-Wünschewagen Spendenkonto: ASB-Landesverband MV e.V. Bank für Sozialwirtschaft IBAN: DE82 1002 0500 0001 4951 00 BIC: BFSWDE33BER Stichwort „Weihnachtsaktion Wünschewagen“ Spenden für die Prignitz ASB-LV Brandenburg e.V. IBAN: DE49 100 20 50 0000 3545 401 Benötigen Sie eine Spendenquittung, schreiben Sie bitte Ihren Namen und Ihre Adresse in die Zeilen für den Verwendungszweck. Wunschanmeldungen: www.wuenschewagen-mv.de www.asb-lv-bbg.de/wuenschewagen