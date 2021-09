Frauen in Führungspositionen : Mit ihr an der Spitze wird Coca-Cola digitaler

Von Ludwigslust in die Führungsetage: Katharina Knötel ist Topmanagerin bei Coca-Cola. In MV fehlt es noch an Chefinnen und Frauen in der IT.

Ludwigslust | Sie macht die Lieferketten bei Coca-Cola digitaler. Die Produktion hat sie mit Smart Glasses revolutioniert und Prozesse aus der Ferne steuerbar gemacht. Um Papier zu reduzieren, hat sie digitale Checklisten eingeführt. Und dank moderneren Online-Portals kommen Kunden jetzt mit einem einfachen Klick an ihre Getränke. Die Person, die die Digitalisie...

