Landtag : Mobilfunk überall - MV will Bundesratsinitiative

Ein Tag nachdem die CDU-Landtagsfraktion ihre Funkloch-App gestartet hat, wurde die Landesregierung aktiv. Sie will nun selbst eine Bundesratsinitiative für eine flächendeckende Mobilfunkversorgung starten.

von Frank Pfaff

18. Dezember 2018, 20:00 Uhr

Die Bundesländer wollen im Ringen um eine flächendeckende Mobilfunkversorgung in ganz Deutschland den Druck erhöhen. Mecklenburg-Vorpommerns Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) kündigte nach der Kabinettssitzung am Dienstag in Schwerin eine weitere Bundesratsinitiative dazu an und zeigte sich breiter Unterstützung in der Länderkammer gewiss. „Ländliche Regionen mit Funklöchern gibt es nicht nur bei uns im Norden, sondern auch in Rheinland-Pfalz oder Bayern. Telekommunikation ist Daseinsvorsorge. Deshalb kann es nur ein Ziel geben und das ist die hundertprozentige Netzabdeckung“, betonte Pegel.

Bürger können Funklöcher melden

CDU-Fraktionschef Vincent Kokert begrüßte das Vorhaben der Landesregierung und wertete Pegels Ankündigung auch als direkte Reaktion auf die am Montag von ihm gestartete Kampagne gegen Funklöcher. Mit ihrem Handy oder über das Internet können unzufriedene Mobilfunknutzer in Mecklenburg-Vorpommern Funklöcher im Land melden. Mit Hilfe der Bevölkerung sollen verlässliche Daten über die Netzabdeckung erhoben werden, um dann konkrete Nachbesserungen anschieben zu können. „Die App hat schon gewirkt“, sagte Kokert.

5G - flächendeckende Versorgung gefordert

Zur nächsten Bundesratssitzung im Februar soll die Initiative laut Pegel im Bundesrat eingebracht werden, kurz bevor vom Bund die hoch leistungsfähigen 5G-Frequenzen versteigert werden. Pegel plädiert dafür, die Vergabe an die Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung zu knüpfen und dafür gegebenenfalls auf Einnahmen für den Bund zu verzichten. In einem Brandbrief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatten Manager von Deutscher Telekom, Vodafone und Telefónica für den Fall solcher Versorgungsauflagen bereits mit Klagen gedroht.

Umstritten ist vor allem eine sogenannte Roamingpflicht, nach der Netzbetreiber auch Nutzern anderer Netze Zugang gewähren müssten. Im EU-Ausland ist das schon lange üblich, im Inland für Inlandskunden hingegen noch nicht. In ihren Vergaberegeln für die 5G-Frequenzauktion verzichtet die Bundesnetzagentur auf eine solche Roamingpflicht und fordert die Firmen lediglich auf, miteinander zu verhandeln.

Lücken im Mobilfunk vor allem auf dem Land

Nach Ansicht Kokerts werden mit einem solchen Vorgehen die Fehler früherer Lizenzversteigerungen wiederholt und die Lücken in der Mobilfunkversorgung zementiert. Wegen der hohen Kosten für die Lizenzen konzentrierten sich die Mobilfunkanbieter auf dicht besiedelte Regionen mit vielen Nutzern, die das Geld wieder einspielen sollen. In einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern lebe fast die Hälfte der Einwohner in gering besiedelten, für Netzbetreiber unrentabelen Gebieten. Die Folge sei eine Vielzahl von Funklöchern. „Wir sind uns einig, dass sich das ändern muss und tun auch etwas dafür“, sagte Kokert.

Die Vorgabe einer durchschnittlichen Netzabdeckung für 98 Prozent der Bevölkerung bedeutet nach Angaben Pegels eine Fortschreibung der gravierenden Stadt-Land-Unterschiede. Während in Ballungszentren schon heute fast 100 Prozent Mobilfunk sichergestellt sei, blieben Teile der Landbevölkerung weiter ausgeschlossen. „Schon bei zwei Prozent wären das in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 30 000 Menschen“, sagte der Minister. Das Bundesinnenministerium geht nach eigenen Angaben davon aus, dass bei einer Versorgung mit dem Hochgeschwindigkeits-Internet für 98 Prozent der Haushalte lediglich 15 bis 20 Prozent der Fläche versorgt würden. Benachteiligt bleiben die ländlichen Regionen.

Kommentar von Max-Stefan Koslik: Funklöcher in der Koalition Manchmal reicht ein kleiner Anstoß. Nachdem CDU-Fraktionschef Vincent Kokert am Montag mit großem Tata und zur Überraschung von Koalitionspartner SPD und Digitalisierungsminister Christian Pegel die Funkloch-App der CDU vorgestellt hat, kommt plötzlich Bewegung ins Digitalministerium. Eine Bundesratsinitiative will Pegel nun starten. Am Dienstag hieß es von ihm noch, man würde sich ja gerne einer Bundesratsinitiative von Sachsen-Anhalt anschließen, aber die Sachsen-Anhaltiner schießen nicht so schnell. Jetzt machts der Pegel eben allein. Toll. Da kann man mal sehen, was im Wettstreit der Parteien plötzlich möglich wird. Aber hätten Pegel und Kokert das nicht einfach fix mal beim Essen absprechen können? Oder gibt es da Funklöcher in der Koalition?