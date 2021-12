Einbruch auf Rügen : Mutmaßlicher Raub in Bäckereifiliale

In der Gemeinde Dranske hat sich vergangenen Nacht ein Einbruch ereignet.

Sassnitz | Am frühen Montagmorgen wurden Beamte des Polizeireviers Sassnitz an einen Tatort gerufen. Unbekannte sollen in Dranske in eine Bäckereifiliale eingebrochen sein. Dort wurde eine Geldkassette aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Wie hoch der Schaden ist, konnte bislang noch nicht festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen....

