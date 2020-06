Greifswald: Nach Diebstahl von Autoemblemen: Geschädigte gesucht

von svz.de

26. Juni 2020, 11:28 Uhr

Am vergangenen Dienstag (23. Juni 2020) teilte gegen 6.40 Uhr ein Hinweisgeber der Polizei mit, dass ein Mann soeben das Emblem seines BMW, welcher in der Heinrich-Hertz-Straße abgestellt war, gestohlen hätte. Der Mann soll sich zunächst in Richtung Lomonossowallee begeben haben, konnte durch den Geschädigten jedoch wenig später eingeholt und festgehalten werden. Anschließend händigte der Beschuldigte das gestohlene BMW-Emblem aus, ergriff jedoch die Flucht, als die Polizei eingetroffen war.

Die eingesetzten Beamten des Greifswalder Reviers konnten den 21-jährigen Deutschen nach kurzer Verfolgung stellen und ihn mit dem Vorwurf des Diebstahls konfrontieren. Im Rahmen einer Durchsuchung konnten im Rucksack des Beschuldigten weitere Embleme bzw. Kühlerfiguren (insgesamt sieben Stück) der Automarken Mercedes und Audi sowie auch Werkzeug festgestellt werden. Mittlerweile haben sich bereits drei Geschädigte im Zusammenhang mit gestohlenen Emblemen bei der Polizei gemeldet. Die Polizei bittet daher: Wem in den vergangenen Tagen ebenso ein solches Emblem vom Auto gestohlen worden ist, möchte sich bitte bei der Polizei in Greifswald unter 03834-5400 melden.

Da es außerdem zuvor bereits mehrfach zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen und Diebstählen von KFZ-Kennzeichen im Bereich Schönwalde I gekommen ist, vermuteten die Kollegen hier einen Zusammenhang. Im Rahmen der weiteren Befragung räumte der Mann schließlich ein einige Kennzeichen - unter anderem auch ein Paar polnische Kennzeichen - entwendet zu haben. Nach eigenen Aussagen könne der Mann sich jedoch nicht mehr erinnern, wo er die Taten begangen hätte und auch nicht, wohin er die Schilder anschließend entsorgt hatte.

Während der Befragung hatten die Beamten zudem den Eindruck, dass der 21-Jährige unter Einfluss von Alkohol und/oder Drogen stehen könnte. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,47 Promille. Ebenso gab der Mann an, zuvor Cannabis konsumiert zu haben - ein anschließend im Revier Greifswald durchgeführter Urintest ergab ein positives Ergebnis auf THC und Amphetamine. Der Mann muss sich nun wegen Diebstahls, Sachbeschädigung sowie auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Zeugen, die weitere Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber direkt an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834-5400 zu wenden.