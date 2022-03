Ehrung zum Frauentag : Nadine Förster ist die Frau des Jahres 2022 in MV

Die Ehrung der Frau des Jahres hat in MV bereits Tradition. Auf die Heiligendammer Lungenärztin Dr. Jördis Frommhold folgt in diesem Jahr eine Rüganerin.

Schwerin | „Man sagt den Mönchgutern ja eine gewisse Sturheit nach. Meine Familie lebt nachweislich seit 700 Jahren auf Mönchgut – und jetzt sage ich einfach mal ganz stur: Das soll auch so bleiben.“ Die junge Frau, die diese Sätze in die Kamera spricht, hat sich damit 2019 als Kandidatin der „Bürger für Göhren“ um einen Platz in der Gemeindevertretung des Ostse...

