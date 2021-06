Insel Rügen : Nationalpark-Zentrum Königsstuhl wieder geöffnet

Nach rund siebenmonatiger Schließung hat eines der wichtigsten touristischen Ziele in Mecklenburg-Vorpommern, das Nationalpark-Zentrum Königsstuhl auf Rügen mit den Kreidefelsen, wieder geöffnet.

Sassnitz | Es sei ein langer und zermürbender Lockdown gewesen, sagte Geschäftsführer Mark Ehlers am Dienstag. In den vergangenen Monaten war das Zentrum geschlossen, eine Besichtigung des weltberühmten Kreidefelsens war jedoch möglich. Ein Mitarbeiter berichtete am Dienstag von einem ruhigen Auftakt, in der Hochsaison kämen im Schnitt täglich mehr als 1000 Besu...

