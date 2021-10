Neddemin : Sieben Menschen bei Auffahrunfall leicht verletzt

Eine 39 Jahre alte Autofahrerin erkennt ein abbiegendes Fahrzeug zu spät.

Neddemin | Bei einem Auffahrunfall sind am Samstagnachmittag in Neddemin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind sieben Menschen leicht verletzt worden. Eine 39 Jahre alte Autofahrerin hatte nach ersten Erkenntnissen zu spät erkannt, dass ein Autofahrer vor ihr nach rechts abbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte. In ihrem Auto befanden sich auch drei ...

