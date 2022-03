Verfassungsschutz : Neonazis und Reichsbürger in MV besitzen mehr als 500 Waffen

Nach den Anschlägen in Halle 2019 und Hanau 2020 sollten Extremisten schwerer an Waffen kommen. In MV ist die Zahl der Waffenbesitzer unter Rechtsextremen und Reichsbürgern aber nach wie vor hoch.

Schwerin | Der Verfassungsschutz des Landes stuft sie als Extremisten und Reichsbürger ein, dennoch besitzen sie als Sportschützen oder Jäger ganz legal Waffenscheine und Schusswaffen: 53 Rechtsextremisten in Mecklenburg-Vorpommern haben derzeit 103 Waffenbesitzkarten, auf die 424 Gewehre und Pistolen zugelassen sind. Das teilte das Schweriner Innenministerium a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.