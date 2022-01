Neppermin auf Usedom : Polizei ertappt Altmetall-Dieb auf frischer Tat

Der Täter war offenbar alkoholisiert. Es wurde zudem Strafanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss erstattet.

Benz (OT) | Am Sonnabend ging Beamten des Polizeireviers Heringsdorf ein Altmetall-Dieb ins Netz. Der Mann hatte sich – offenbar alkoholisiert – mitten am Tag an Containern in der Nähe des Wertstoffhofes in Neppermin zu schaffen gemacht. Laut einer Pressemitteilung der Polizei erreichte die Beamten gegen 11:50 der Hinweis eines Zeugen. Die sofort entsandten Einsatzkräfte ertappten den 54-Jährigen Deutschen auf frischer Tat. Bei der Personenkontrolle bemerkten die Beamten zudem die Alkohol-Fahne des Mannes. Weiterlesen: Juwelen-Diebstahl aus Grünem Gewölbe: Einsatz in Essen Fahrraddiebe sind in Ludwigslust unterwegs Falsche Polizisten stehlen Rentnerin Schmuck und 14.000 Euro Das mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt und eine Strafanzeige wegen Diebstahls erstattet. Da der Tatdverdächtige mit seinem Auto zum Tatort kam, wurde darüber hinaus auch noch ein Ordnungswiridgkeitsverfahren eingeleitet. ...

