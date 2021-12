Livestream zum Nachschauen : Neue Corona-Regeln für MV

Stellvertretende Ministerpräsidentin Simone Oldenburg und Gesundheitsministerin Stefanie Drese stellen die neue Corona-Landesverordnung vor.

von Stefanie Milius und Frank Pfaff/dpa

07. Dezember 2021, 13:01 Uhr

Schwerin | MV verschärft die Corona-Maßnahmen. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Simone Oldenburg und die Ministerin für Soziales, Gesundheit und Sport Stefanie Drese haben in einem Pressestatement Auskunft über die Aktualisierungen in der Corona-Landesverordnung gegeben. Sehen Sie die Konferenz aus der Staatskanzlei hier zum Nachschauen:

Von Donnerstag an gelten schärfere Kontaktbeschränkungen als bisher. Treffen, an denen auch nur ein Ungeimpfter oder nicht Genesener beteiligt ist, werden beschränkt auf den eigenen Haushalt und maximal zwei Personen eines anderen. Kinder, Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt.

Die Landesregierung übernahm damit die Regelung, auf die sich in der Vorwoche Bund und Länder verständigt haben. Zudem soll die bislang an bestimmte Bedingungen geknüpfte 2G-Reglung für den Handel künftig prinzipiell gelten. Demnach dürfen inzidenzunabhängig nur noch Geimpfte und Genesene in die Läden. Ausnahmen gelten weiterhin für Geschäfte mit Waren des täglichen Bedarfs.

Lockerungen gibt es indes für den Vereinssport. Dieser soll nach einem Landtagsbeschluss auch bei höheren Infektionszahlen weiterhin möglich sein, allerdings nur unter den 2G-plus-Regeln und mit stark begrenztem Publikum.