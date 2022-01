Gas for Europe in Schwerin : Betreiber von Nord Stream 2 baut Büro in MV und hat ein Problem

In Schwerin bereitet Gas for Europe schon dutzende Arbeitsplätze vor. Doch kaum gegründet, gibt es ein Problem. Das Auswärtige Amt verbietet dem Aufsichtsratsvorsitzenden seinen Job. Wie gehts mit der Pipeline weiter?

Schwerin | Das ging schnell. Am Mittwoch teilte die schweizerische Nord Stream 2 AG mit, die Tochtergesellschaft Gas for Europe (G4E) in Schwerin gegründet zu haben. Sie soll Eigentümerin und Betreiberin des 54 Kilometer langen Abschnitts der Ostseepipeline „Nord Stream 2“ in deutschen Hoheitsgewässern und der Anlandungsstelle in Lubmin werden. In einem Geschäft...

