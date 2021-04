Corona in Mecklenburg-Vorpommern : Der Lockdown war unumgehbar

Der Landtag segnet die neuen Corona-Maßnahmen ab. Im Parlament wird die Angst vor der Triage in MV laut.

Schwerin | „Die Begeisterung, zu diesem Thema zu sprechen, hält sich in Grenzen“, sagt Wolfgang Waldmüller. „Es nutzt aber nix.“ Und so appelliert der CDU-Fraktionschef am Freitag im Landtag, den neuen Lockdown mitzutragen, die Situation spitze sich immer mehr zu. „Es ist ethisch-moralisch nicht zu vertreten, auszuwählen, auszusortieren“, spielt Waldmüller auf d...

