Neues Buch über Johnny Cash : Warum der Schweriner Holger Hanowell Fan vom Man in Black ist

Der Schweriner Holger Hanowell hat ein Buch über Musik-Legende Johnny Cash geschrieben – am Freitag erscheint es.

Schwerin | An stinknormalen Arbeitstagen sitzt Holger Hanowell im Büro. Die rote Strickjacke an, eine Tasse Kaffee neben sich. Schwarz. Er bewegt sich kaum, aber in seinem Kopf finden die spannendsten Abenteuer statt. Perser, die den Krieg ziehen, Römer, die die Welt erobern, ein englischer Lord, der heimtückisch ermordet wird. Holger Hanowell arbeitet als fr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.