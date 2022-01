Neugründungen trotz Corona : Schweriner Verein Mentor hilft Schülern beim Lesenlernen

Fördert die Pandemie das Vereinssterben? Nein, heißt es bei der Ehrenamtsstiftung des Landes in Güstrow. Stattdessen gibt es sogar Neugründungen. Und es gibt neue Unterstützungsleistungen von der Stiftung.

Schwerin/Güstrow | Ihre Hilfe wird in der Corona-Pandemie mehr denn je gebraucht: Die Mitglieder des Bundesverbandes Mentor – Die Leselernhelfer begleiten Kinder mindestens ein Jahr lang und versuchen in dieser Zeit, bei ihnen Lesedefizite auszugleichen und die Lust am Lesen zu wecken. Auch in Schwerin und Umgebung gibt es mittlerweile einen Leselernhelfer-Verein. Gegrü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.