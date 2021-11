Windenergie in MV : Nordex fährt erneut Millionenverlust ein und bleibt optimistisch

Der Windanlagenbauer Nordex hat mit gestiegenen Rohstoffpreisen zu kämpfen. Dennoch schaut die Branche positiv in die Zukunft.

Schwerin | Die Folgen der Corona-Pandemie haben auch in der Windbranche für Wirbel gesorgt. Der Windkraftanlagenhersteller Nordex musste im dritten Quartal erneut einen Verlust hinnehmen. Das Hamburger Unternehmen, das auch in Mecklenburg-Vorpommern tätig ist, hat ein Minus von rund 40 Millionen Euro verbucht. Vor einem Jahr stand noch ein Plus von 72 Millionen ...

