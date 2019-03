Nossendorf: Traktor und 42 Holzpfähle gestohlen

von svz.de

18. März 2019, 11:04 Uhr

Am Sonntag gegen 1.45 Uhr meldete ein Hinweisgeber der Polizei in Demmin, dass ihm sein Oldtimertraktor mit anhängendem Bootsanhänger und darauf befindlichem Ruderboot entwendet worden sein soll. Der Traktor sei aber bereits wieder aufgefunden worden und stünde nun an der Kreisstraße zwischen Nossendorf und Volksdorf im Graben.

Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Demmin trafen wenig später in Nossendorf auf den Anrufer, welcher im Dunkeln am Fahrbahnrand umher lief. Bei dem Anrufer handelte es sich um den vermeintlichen Geschädigten.

Zeitgleich konnte eine zweite Funkstreife den besagten Traktor ca. 500m hinter dem Ortsausgang Nossendorf feststellen. Dieser steckte auf gerader Strecke in der Bankette fest. Zugleich fanden die Beamten in dem, auf dem Anhänger geladenen Ruderboot, 42 Holzpfähle mit einer Länge von 2,5m und einem Durchmesser 10cm. Weitere Ermittlungen vor Ort haben ergeben, dass die Holzpfähle zuvor auf der Strecke zwischen Nossendorf und dem Auffindeort des Traktors aus dem Erdreich am Fahrbahnrand gezogen und entwendet wurden. Unter der Last der Rundhölzer brach dann offenbar die Deichsel des Anhängers. Der Traktor blieb in der weiteren Folge in der Bankette stecken.

Im Rahmen der Sachverhaltsklärung machte der Geschädigte mehrfach widersprüchliche Angaben. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Der Geschädigten musste anschließend alle Holzpfähle abladen und seinen Traktor in eigener Zuständigkeit bergen. Die zuständige Straßenmeisterei wurde über den Sachverhalt informiert.

Zur Spurensuche und -sicherung kamen Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg vor Ort zum Einsatz. Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Demmin haben die Ermittlungen zum Diebstahl des Traktors sowie der Holzpfähle aufgenommen.